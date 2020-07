Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le départ de Lihadji a fait des déçus à l’OM…

Publié le 8 juillet 2020 à 1h15 par La rédaction

Isaac Lihadji a officiellement rejoint le LOSC il y a quelques jours malgré les envies de l’OM de lui faire signer un premier contrat pro durant de longues semaines. Un échec sur lequel est revenu Nasser Larguet, directeur du centre de formation phocéen.

Bien qu’Isaac Lihadji ait signé au LOSC, à Marseille, le refus du joueur de vouloir signer son premier contrat pro avec son club formateur continue de faire parler. En effet, le jeune attaquant de 17 ans a décliné les approches réalisées par la direction marseillaise, étant plutôt séduit par le projet des Dogues, où Lihadji a donc signé son premier contrat pro. Une situation qui rend triste du côté de l'OM comme en témoigne les propos de, directeur du centre de formation marseillais, dans France Football .

« C’est décevant et triste »