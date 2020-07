Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud à la lutte avec le Barça pour un crack belge ?

Publié le 7 juillet 2020 à 23h45 par B.C.

Promis à un grand avenir, Mathis Servais (15 ans) susciterait l'attention de plusieurs grands clubs européens, à l'image de l'OM et du FC Barcelone. Mais il serait déjà trop tard...

Début juin, l'OM a annoncé les premiers contrats professionnels de plusieurs grands espoirs de son centre de formation : Richecard Richard (défenseur), Aaron Kamardin (défenseur), Jorès Rahou (milieu de terrain), Cheikh Souaré (milieu), Nassim Ahmed (milieu de terrain) et Ugo Bertelli (attaquant). Mais cela n'a pas empêché le club phocéen de perdre Isaac Lihadji (LOSC) et Niels Nkounkou (Everton), deux de ses plus grosses pépites, de quoi inciter l'OM à faire pareil.

L'OM était à l'affût sur Mathis Servais