Mercato - PSG : Tuchel est bien menacé pour son avenir !

Publié le 8 juillet 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors qu’il n’a plus qu’un an de contrat avec le PSG que son avenir est régulièrement en question, Thomas Tuchel pourrait bel et bien être menacé par Leonardo comme l’estime Jérôme Rothen.

En mai dernier, Le 10 Sport vous annonçait en exclusivité que même si Thomas Tuchel n’était pas menacé dans l’immédiat au PSG, Leonardo n’accroche pas vraiment avec le profil du technicien allemand et rêve surtout d’attirer Massimiliano Allegri au Parc des Princes le plus rapidement possible. Jérôme Rothen, interrogé sur les ondes de RMC , a livré son point de vue à ce sujet, et l’ancien ailier du PSG semble déjà condamner Thomas Tuchel.

« Leonardo sera sans pitié »