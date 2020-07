Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas sait à quoi s'en tenir dans ce gros dossier !

Publié le 8 juillet 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Même si l’OM est contraint de vendre cet été et qu’il dispose d’une belle cote sur le marché des transferts, Boubacar Kamara aurait clairement décidé de rester au club pour y disuter la Ligue des Champions la saison prochaine.

« Pour moi, ce serait un rêve et un objectif de jouer la Ligue des Champions avec l’OM. C’est le club où j’ai toujours joué, je la regardais petit depuis les tribunes. Avoir cette musique au Vélodrome, ce serait magique. Donc si on est y est, vous connaissez la suite, je ne vais pas vous faire de dessin… », avait indiqué Boubacar Kamara fin février, affichant clairement son souhait de rester à l’OM cet été. Pourtant, le jeune défenseur de l’OM est très courtisé en Europe, et notamment par Everton comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité. Mais Kamara semble avoir déjà tranché…

Kamara parti pour rester à l’OM

Comme l’a révélé L’Equipe lundi, Boubacar Kamara serait bel et bien déterminé à rester à l’OM pour continuer d’évoluer sous les ordres d’André Villas-Boas la saison prochaine. Malgré la récente prise d’informations de la part de plusieurs écuries italiennes, le jeune défenseur central devrait donc poursuivre l’aventure avec son club formateur. Reste à savoir si les dirigeants de l’OM, qui ont absolument besoin de vendre, valideront cette décision…