Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gerard Piqué démonte une grosse rumeur !

Publié le 16 mars 2022 à 5h30 par Th.B.

Ces derniers mois il a été question d’un potentiel départ à la retraite de Gerard Piqué à l’issue de la saison dans la presse. Cependant, à en croire les propos du défenseur du FC Barcelone, cela n’est absolument pas d’actualité.

Dimanche soir, hormis la large victoire acquise lors de la réception d’Osasuna (4-0) par le FC Barcelone, Gerard Piqué a pu célébrer sa 600ème apparition sous le maillot du FC Barcelone. Du haut de ses 35 ans, Piqué est sans contestation possible une icône du club catalan bien qu’il soit toujours en activité. Cependant, il a dernièrement été question d’un éventuel départ à la retraite de Gerard Piqué à l’issue de la saison, alors que son contrat court jusqu’en juin 2024 au FC Barcelone. Au vu de sa déclaration après son 600ème match en tant que joueur du Barça , il semble peu probable que Piqué raccroche les crampons à la prochaine intersaison.

« J'espère que cela durera encore longtemps »