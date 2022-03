Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo veut remplacer Nasser Al-Khelaïfi !

Publié le 16 mars 2022 à 4h00 par A.M.

Alors que l'avenir de Nasser Al-Khelaïfi semble incertain à la tête du PSG, Daniel Riolo se propose de le remplacer et dévoile son plan d'action.

Dans la foulée du fiasco contre le Real Madrid, Daniel Riolo a estimé que le départ de Nasser Al-Khelaïfi était indispensable pour le PSG. Et le journaliste de RMC s'était même proposé pour remplacer le président parisien : « Je rappelle évidemment que je peux me rendre disponible si le PSG veut gagner un jour la Ligue des champions puisque je serai le seul à pouvoir le faire. Et je parle très sérieusement, sachez-le ». Et Daniel Riolo en a rajouté une couche, proposant même son programme pour la succession de Nasser Al-Khelaïfi.

Riolo se place pour la présidence du PSG