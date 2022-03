Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande annonce de Gerard Piqué sur son avenir !

Publié le 15 mars 2022 à 17h30 par A.D.

Formé au FC Barcelone, Gerard Piqué a fait un petit séjour à Manchester United avant de faire son retour en Catalogne à l'été 2008. Alors qu'il a disputé 600 matchs avec le Barça, le défenseur de 35 ans a profité de l'occasion pour faire une grosse annonce sur son avenir.

Alors qu'il a fait ses débuts au FC Barcelone, Gerard Piqué n'a pas réussi à s'imposer dans l'équipe première catalane. Pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière, le défenseur espagnol a décidé de prendre le large. Ainsi, Gerard Piqué a fait ses valises et a migré vers Manchester United. Et après quatre saisons en dents de scie chez les Red Devils , le vétéran de 35 ans a fait son retour au FC Barcelone. Un retour gagnant, puisqu'il est devenu un élément incontournable au Camp Nou. A tel point qu'aujourd'hui il a réussi à atteindre la barre des 600 matchs au Barça. Pour l'occasion, Gerard Piqué s'est entretenu auprès des médias du club blaugrana et il a émis un énorme souhait pour son avenir.

«Je suis très fier de porter ce maillot et j'espère que cela durera encore longtemps»