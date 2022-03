Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Des énormes doutes... autour de l’avenir de Piqué ?

Publié le 4 mars 2022 à 1h00 par A.C.

Cadre de l’équipe et sous contrat jusqu’en 2024, Gerard Piqué pourrait bien s’approcher de la fin de son aventure au FC Barcelone.

Il est en quelque sorte l’un des derniers gardiens du temple, avec Sergio Busquets. Révélé à Manchester United par Alex Ferguson puis consacré par Pep Guardiola au FC Barcelone dans les années 2000, Gerard Piqué est une figure du football catalan et mondial. Une figure qui prend toutefois de l'âge, puisque le défenseur central a fêté ses 35 ans le 2 février dernier et cela se fait ressentir sur le terrain, en dépit d’un temps de jeu conséquent avec 2511 minutes cumulées depuis le début de la saison. « Piqué vient d'avoir 35 ans et je ne mettrai pas ma main au feu sur le fait que Piqué joue encore l'année prochaine » a déclaré le journaliste Oriol Domenech, laissant donc entendre que la fin est proche pour Piqué.

Une décision devrait être prise à la fin de la saison