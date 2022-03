Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un crack de Xavi poussé vers la sortie ?

Publié le 3 mars 2022 à 23h00 par A.C.

Alors que certains parlaient de lui comme le futur du FC Barcelone, Riqui Puig pourrait bien être poussé vers la sortie à la fin de la saison.

Il était l’un des premiers talents de la nouvelle vague barcelonaise à enthousiasmer les foules. Pourtant, Riqui Puig semble avoir disparu de la circulation. Le milieu de 22 ans ne jouait que très peu avec Ronald Koeman et la tendance ne s’est pas inversée avec l’arrivée de Xavi, qui mise pourtant sur énormément de jeunes joueurs. Ainsi, la presse catalane a expliqué que Riqui Puig pourrait finalement quitter le FC Barcelone, avec de nombreux clubs européens qui seraient intéressés, de la Juventus en Italie à Arsenal en Angleterre.

Riqui Puig devrait quitter le Barça cet été