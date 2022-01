Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se bouscule pour ce crack de Xavi !

Publié le 17 janvier 2022 à 1h00 par A.D.

Très peu utilisé par Xavi, Riqui Puig pourrait avoir tout intérêt à quitter le FC Barcelone lors de ce mercato hivernal. D'autant qu'il susciterait l'intérêt de nombreux clubs européens.

Depuis l'arrivée de Xavi, Riqui Puig n'a eu que très peu de minutes à se mettre sous la dent. Une situation difficile à vivre pour le jeune talent de 22 ans. Alors que des rumeurs annoncent que Riqui Puig ne fait pas partie de ses plans, Xavi a tenu à mettre les choses au clair à la fin du mois de novembre. « Il fait partie de l'équipe et, comme tout le monde, il aura des opportunités. C'est un footballeur qui a un talent inné et qui aura des moments importants, comme De Jong, Coutinho … c'est un joueur qui doit oser plus » , a expliqué le coach du FC Barcelone en conférence de presse.

Riqui Puig affolerait l'Europe