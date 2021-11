Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi fait passer un message très fort à cette pépite !

Publié le 27 novembre 2021 à 0h00 par D.M.

Alors que certains médias espagnols ont indiqué que Riqui Puig ne rentrait pas dans les plans de Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone a tenu à mettre les choses au clair en conférence de presse.

Formé à la Masia, Riqui Puig est perçu par Joan Laporta comme l’avenir du FC Barcelone. Mais âgé de 22 ans, le milieu de terrain n’a pas vraiment eu l’occasion de donner raison à son président. Le joueur ne faisait pas partie des premiers choix de Ronald Koeman et ne rentrerait pas non plus dans les plans de Xavi selon les informations du journaliste Lluis Canut. Mais présent en conférence de presse, l’entraîneur du FC Barcelone a tenu à rétablir la vérité.

« Il aura des opportunités »