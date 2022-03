Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Frenkie de Jong répond à l'intérêt du Bayern !

Publié le 17 mars 2022 à 22h00 par P.L.

Parfois en difficulté cette saison, Frenkie de Jong a vu son nom être associé au Bayern dernièrement. Mais le Néerlandais, lui, se sent encore très bien au FC Barcelone, et il l'a fait savoir.

Depuis le début de saison, Frenkie de Jong n’affiche pas vraiment les mêmes prestations que depuis son arrivée. S’il a gardé sa place de titulaire dans l’entrejeu blaugrana, le Néerlandais n’est plus considéré comme intransférable. De ce fait, le joueur de 24 ans a parfois été lié à un départ du FC Barcelone, ce dernier disposant encore d’une bonne cote sur le marché des transferts. Ainsi, quelques clubs auraient manifesté leur intérêt pour Frenkie de Jong, à l'instar du Bayern Munich. Mais le joueur, lui, se sent très bien au FC Barcelone.

«Est-ce qu’il se passe quelque chose entre le Bayern et moi ? Non, non»