Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Enorme incompréhension autour de ce dossier chaud ?

Publié le 8 février 2021 à 7h00 par A.C.

Victor Font, candidat à la présidence du FC Barcelone, s’est exprimé au sujet de l’épineux dossier Eric Garcia.

Voilà presque un an que le nom d’Eric Garcia est lié au FC Barcelone, son ancien club. Cet été, il a même été érigé en priorité avec l’arrivée de Ronald Koeman. Il est pourtant toujours un joueur de Manchester City, mais son contrat se termine dans quelques mois. Ainsi, deux camps se sont affrontés au Barça cet hiver, autour du défenseur de 20 ans. D’un côté ceux qui assuraient que le recrutement d’Eric Garcia était essentiel au mois de janvier, en dépit de la crise sanitaire et du report des élections à la présidence. De l’autre, ceux qui estimaient qu’avec la fin de son contrat approchant, rien ne pressait.

« C'est un exemple de plus qui prouve que la politique électorale a nui aux intérêts du Barça »