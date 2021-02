Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Hazard reçoit une première grosse réponse pour son avenir !

Publié le 8 février 2021 à 5h00 par T.M.

Son aventure au Real Madrid tournant au fiasco, Eden Hazard pourrait bien s’en aller dans les mois à venir. Mais cela ne devrait pas être pour rejoindre la Juventus.

Arrivé en grande pompe au Real Madrid à l’été 2019 pour remplacer Cristiano Ronaldo, Eden Hazard était très attendu. Toutefois, force est de constater qu’aujourd’hui, le Belge n’a clairement pas répondu aux attentes. En effet, en un an et demi au sein de la Casa Blanca, Hazard a passé plus de temps en dehors des terrains que sur. Miné par de nombreux problèmes physiques, l’ancien de Chelsea pourrait d’ailleurs ne pas s’éterniser au Real Madrid afin de mettre un terme à cette aventure qui tourne à la catastrophe.

Un avenir à la Juventus ?