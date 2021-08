Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Emerson fait déjà une grande promesse après son arrivée !

Publié le 2 août 2021 à 22h30 par La rédaction mis à jour le 2 août 2021 à 22h31

Officiellement présenté ce lundi, Emerson a déjà pris des engagements forts envers le club et ses fans.

Malgré ses problèmes financiers, le FC Barcelone est parvenu à se montrer actif dans ce mercato estival. Quatre renforts ont en effet déjà rejoint le club culé : Sergio Agüero, Eric Garcia, Memphis Depay et Emerson. Le défenseur brésilien avait été acheté conjointement par le Betis Séville et le Barça en 2018. Les Blaugrana disposaient d'une option d'achat à hauteur de 9M€ qu'ils ont levé cet été.

Emerson promet de tout donner