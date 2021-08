Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dybala prêt à quitter Cristiano Ronaldo pour succéder à Messi ?

Publié le 11 août 2021 à 22h00 par A.C.

Paulo Dybala, attaquant de la Juventus sous contrat jusqu’en juin 2022, serait l’une des pistes chaudes du FC Barcelone pour remplacer Lionel Messi.

Depuis ses débuts, Paulo Dybala est souvent comparé à Lionel Messi, Gauchers, Argentins et tous les deux numéro 10, il fait qu’ils partagent énormément de points en commun. D’ailleurs en Argentine on assure que cela a couté une belle carrière en sélection à Dybala, qui a pu se rattraper avec son club de la Juventus. Mais avec Lionel Messi désormais au Paris Saint-Germain, une place s'est libérée au FC Barcelone et Joan Laporta souhaiterait vraisemblablement miser sur Dybala pour oublier l’échec avec la légende du club.

La Juventus sur le point de boucler la prolongation de Dybala