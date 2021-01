Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Départs, arrivées… Koeman annonce la couleur !

Publié le 23 janvier 2021 à 16h30 par Dan Marciano

Présent en conférence de presse ce samedi, Ronald Koeman a fait le point sur le mercato hivernal du FC Barcelone, qui traverse une période compliquée en raison de ses soucis financiers.

La situation est alarmante au FC Barcelone. Le club catalan, considéré à juste titre comme l’un des plus grands clubs du monde, accumule une dette de 900M€. Un chiffre ahurissant pour la formation blaugrana , qui a vu ses difficultés s’aggraver avec la crise du Covid-19. Le prochain président, qui sera élu durant le mois de mars prochain, aura la délicate mission de prendre le commandement du navire FC Barcelone et de tenter de redresser la barre. Mais pour l’heure, le club est dans le flou, sans réel président pour déterminer la trajectoire à prendre. Ainsi, les décisions sont prises en concertation avec Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa. Président par intérim, Carles Tusquets s’est d'ailleurs entretenu avec les trois candidats à la présidence il y a quelques jours et a annoncé que le FC Barcelone devrait rester discret lors de ce mercato hivernal, étant dans l’incapacité de formuler des grosses offres..

Un mercato hivernal bien calme pour Koeman

Une mauvaise nouvelle pour Ronald Koeman, qui souhaite attirer un défenseur central et un attaquant. L’entraîneur du FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur Eric Garcia (Manchester City) et Memphis Depay (OL) et espérait les accueillir durant ce mois de janvier. Mais présent en conférence de presse ce samedi, le technicien néerlandais s’est montré fataliste et a reconnu que le Barça traversait l’une des plus grandes crises de son histoire. « Vous connaissez ma position, j'ai toujours dit que nous avons besoin de gens, mais tout dépend de la situation économique du club. En ce sens, je ne décide pas. J'ai parlé avec eux et bien et je n'ai pas d'opinion différente de la leur. La qualité est suffisante, mais si nous voulons plus, nous devons améliorer les choses » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Marca . Une situation compliquée pour Ronald Koeman, qui ne verra pas son équipe se renforcer cet hiver. L’objectif pour le club catalan est aussi de ne pas affaiblir l’effectif du FC Barcelone en se séparant de joueurs, qui pourtant son en manque de temps de jeu..

« Nous ne pouvons pas perdre trop de joueurs »