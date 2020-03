Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette star du Barça qui lâche un indice sur son avenir !

Publié le 30 mars 2020 à 4h00 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Marc-André ter Stegen est au cœur de nombreuses rumeurs au sujet de son avenir ces dernières semaines. Toutefois, le portier du Barça semble bien en Catalogne.

Considéré comme l'un des meilleurs gardiens de but du monde, Marc-André ter Stegen fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines. En effet, alors que le FC Barcelone tente de prolonger son contrat qui court jusqu'en juin 2022, les discussions semblent buter sur le montant du salaire, l'Allemand réclamant des émoluments proches de ceux des autres du vestiaire catalan compte tenu de son importance. Pendant ce temps-là, plusieurs clubs seraient à l'affût à l'image de la Juventus et du Bayern Munich. Mais Marc-André ter Stegen fait passer un message fort sur sa situation.

Ter Stegen se sent bien à Barcelone