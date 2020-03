Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi va décevoir Al-Khelaifi...

Publié le 30 mars 2020 à 3h15 par La rédaction

Alors qu'il est très proche de la direction du PSG à Doha, Xavi voit toutefois son avenir au FC Barcelone, son club formateur.

Comme Le 10 Sport vous le révélait il y a quelques semaines, Xavi a poussé auprès des dirigeants qataris du PSG afin qu'ils misent sur Pep Guardiola pour prendre la succession de Thomas Tuchel. Dans cette optique, l'ancien milieu de terrain du FC Barcelone pourrait débarquer en tant qu'adjoint de l'actuel entraîneur de Manchester City. Toutefois, malgré sa proximité avec les dirigeants parisiens situés à Doha, Xavi se voit clairement au Barça à l'avenir est il a même des idées bien précises derrière la tête pour relancer le club blaugrana .

Xavi ouvre la porte... au Barça !