Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça est prévenu pour le remplaçant de Dembélé !

Publié le 15 février 2020 à 23h30 par J.-G.D.

À nouveau interrogé sur un éventuel départ d’Ángel vers le Barça, José Bordalas, entraîneur de Getafe réitère son souhait de conserver son buteur.

La longue blessure d’Ousmane Dembélé, pour plus de cinq mois, permet donc au Barça de recruter au poste d’avant-centre. Une solution qui ne déplairait pas à Quique Setién, coach barcelonais : « La signature d’un attaquant supplémentaire ? Nous avons déjà parlé et nous savons tous qu’une telle chose serait utile ». La direction de Barcelone étudierait donc plusieurs profils en Ligua, dont Ángel. Adversaire et buteur sur la pelouse du Camp Nou ce samedi (3-1), l’attaquant de Getafe pourrait donc devenir ce joker médical tant attendu. Mais José Bordalas en remet une couche sur l'éventuelle arrivée d'Ángel au Barça.

« Nous espérons qu’il restera avec nous »