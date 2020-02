Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les doutes de Sétien sur le remplacement de Dembélé...

Publié le 15 février 2020 à 22h00 par A.C.

Après la victoire face à Getafe ce samedi (2-1), Quique Sétien a envoyé un nouveau message fort aux dirigeants du FC Barcelone concernant le mercato.

C’est le gros dossier du moment, du côté de la Catalogne. Avec les longues absences de Luis Suarez et d’Ousmane Dembélé, le FC Barcelone souhaiterait recruter un joker médical. Une demande aurait ainsi été formulée à la Fédération espagnole de football et Quique Sétien a plusieurs fois souligné l’importance de ce recrutement, pour la suite de la saison.

« La signature d’un attaquant supplémentaire ? Nous savons tous qu’une telle chose serait utile »