Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette légende ouvre grand la porte à la succession de Setién !

Publié le 6 juin 2020 à 21h30 par J.-G.D.

Passé par le FC Barcelone (1989-1995), Ronald Koeman, sélectionneur des Pays-Bas, ne cache pas son souhait d’entraîner un jour le Barça.

Devenu entraîneur du FC Barcelone après le licenciement d’Ernesto Valverde en janvier dernier, Quique Setién n’était pas le premier choix des Blaugrana . Le Barça aurait notamment tenté d'attirer Ronald Koeman, ancien capitaine du club et sélectionneur des Pays-Bas depuis 2018, afin de reprendre le poste. Le Néerlandais, vainqueur de la Ligue des Champions avec Barcelone en 1992, est donc l'une des pistes du club pour s'asseoir sur le banc du Camp Nou à l'avenir. Interrogé par Catalunya Ràdio , Koeman admet qu'entraîner les Catalans reste un rêve à ses yeux.

« Tout le monde sait que c'est un rêve pour moi d'entraîner le Barça »