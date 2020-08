Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette annonce fracassante qui scelle l'avenir de Lionel Messi !

Publié le 2 août 2020 à 11h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat en juin 2021, Lionel Messi aurait stoppé totalement les négociations pour prolonger avec le FC Barcelone. En Italie, on explique alors que l'Inter voudrait tenter d'en profiter pour l'arracher au FC Barcelone. Toutefois, Antonio Conte et Giuseppe Marotta ne voient pas le capitaine catalan les rejoindre à Milan. L'administrateur délégué des Nerazzurri pense même que Lionel Messi finira sa carrière dans le club blaugrana.

En fin de contrat à l'issue de la saison 2020-2021, Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone dans les prochains mois. Pendant de longues semaines, le capitaine du Barça aurait discuté d'une prolongation de contrat avec sa direction. Mais contre toute attente, La Pulga aurait mis un terme aux négociations avec le club catalan. Ayant eu vent de cette information, l'Inter serait sur le coup pour tenter de récupérer Lionel Messi. Malgré la difficulté que peut comporter une telle opération et le prix pharaonique qu'il faudrait débourser, les Nerazzurri espéreraient s'attacher les services de la star argentine. Toutefois, tous les feux seraient au rouge sur ce dossier. En effet, d'après les dernières indiscrétions de TMW , Lionel Messi serait toujours obnubilé par le FC Barcelone et ne devrait pas faire ses valises avant la fin de son contrat en juin 2021. D'autant qu'il n'aurait pas eu le moindre contact avec la direction de l'Inter pour un potentiel transfert. Ce samedi, Calciomercato.it a confirmé la tendance et en a rajouté une couche. A en croire le média italien, Lionel Messi compterait bel et bien aller au bout de son contrat avec le FC Barcelone. S'il avait pour projet de quitter le Barça cet été, il n'aurait pas attendu jusque-là et aurait activé la clause lui permettant de prendre le large librement avant le 31 mai. Des informations qui éteignent les espoirs d'Antonio Conte et de Giuseppe Marotta, visiblement découragés.

Antonio Conte n'y croit pas pour Lionel Messi

En conférence de presse d'après-match (Atalanta 0-2 Inter), Antonio Conte a laissé clairement entendre qu'il ne croyait pas vraiment au transfert de Lionel Messi à l'Inter. « Si Giuseppe Marotta aimerait m'offrir Lionel Messi ? Regardez... Je sais seulement ce que j'ai dû faire pour récupérer (Romelu) Lukaku. Ce n'était pas une promenade de santé, croyez-moi » , a confié le coach des Nerazzurri ce samedi soir. De son côté, Giuseppe Marotta n'est pas plus confiant, bien au contraire.

«Je pense qu'il finira sa carrière au Barça»