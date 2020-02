Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet attaquant qui lance un énorme appel du pied au Barça et à Messi !

Publié le 6 février 2020 à 19h00 par A.M.

En quête de renforts offensifs afin de compenser la blessure d'Ousmane Dembélé, le FC Barcelone a reçu un bel appel du pied de Loren Moron (26 ans).

Dans les prochains jours le FC Barcelone pourrait bien se renforcer en attirant un nouvel attaquant. Et pour cause, les Catalans ont perdu Ousmane Dembélé jusqu'à la fin de la saison. Une blessure qui s'ajoute à celle de Luis Suarez. Par conséquent, Quique Setién n'a plus qu'Ansu Fati, Lionel Messi et Antoine Griezmann pour composer son secteur offensif. Le Barça sonde donc le marché espagnol pour recruter un attaquant et les noms de Lucas Perez (Alavès) et Ángel Rodríguez (Getafe) reviennent avec insistance. Mais ce n'est pas tout.

Loren Moron ouvre la porte au Barça