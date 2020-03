Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette pépite espagnol qui justifie son choix de recaler le Barça !

Publié le 19 mars 2020 à 10h00 par La rédaction

Dani Olmo aurait pu signer au FC Barcelone lors du dernier mercato mais il s’est dirigé vers Leipzig. Le joueur évoque les raisons de l’échec des Catalans dans ce dossier.

Dani Olmo a débarqué au RB Leipzig pour 20M€ au mercato de janvier. Le jeune joueur espagnol formé jusqu’en 2014 à la Masia, aurait pu revenir au FC Barcelone en janvier. L’ancien joueur du Dinamo Zagreb est revenu sur son transfert raté en Catalogne, et révèle que l’intérêt du club entraîné par Quique Setién n’était pas si poussé que cela.

Un faible intérêt du Barça ?