Mercato - OM : La menace du fair-play financier est toujours très sérieuse !

Publié le 19 mars 2020 à 9h00 par A.M.

Bien que l'UEFA devrait se montrer plus conciliante compte tenu de la situation économique qui se dégrade avec la pandémie de coronavirus, l'OM ne devrait pas échapper à une lourde sanction.

« L’Olympique de Marseille, actuellement soumis au régime d’un accord de règlement, n’a pas respecté les conditions qui y étaient fixées pour la saison 2019/20 . » Il y a quelques jours, l'UEFA annonçait que l'Olympique de Marseille n'avait respecté l'accord signé l'été dernier en ce qui concerne le fair-play financier. Le club phocéen possède en effet toujours un gros déficit qui n'a pas été résorbé et s'expose donc à de lourdes sanctions. Et la pandémie de coronavirus, qui secoue l'économie du football, ne devrait rien y changer.

L'OM va bien être sanctionné