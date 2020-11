Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce constat très inquiétant sur l'avenir de Lionel Messi !

Publié le 22 novembre 2020 à 19h00 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Lionel Messi aurait souhaité quitté le FC Barcelone, mais son voeu n'a pas été exaucé. Bien que la Pulga n'ait pas changé de club cet été, la rupture serait déjà prononcée avec le Barça.

Alors qu'il ne lui restait plus qu'un an de contrat, Lionel Messi a demandé à la direction du FC Barcelone de le libérer pour qu'il puisse rejoindre le club de son choix. Comme l'a expliqué le joueur lui-même cet été, le Barça n'aurait pas répondu favorablement à sa requête. Ce qui l'a obligé à rester dans le club blaugrana. Un transfert avorté qui aurait désormais de grandes répercussions sur le sextuple Ballon d'Or. Selon Frédéric Hermel, Lionel Messi ne serait désormais plus le même. Alors qu'il est finalement resté en Catalogne, l'international argentin n'aurait plus du tout la tête à Barcelone.

«C'est fini entre le Barça et Messi, dans sa tête il est parti»