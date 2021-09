Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce buteur de Koeman annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 13 septembre 2021 à 10h30 par T.M.

Prêté avec option d’achat par le FC Séville au FC Barcelone, Luuk de Jong s’est prononcé sur son avenir avec le club catalan.

On ne s’y attendait pas et finalement, le dernier jour du mercato estival a été animé au FC Barcelone. Pour des raisons économiques et soulager ainsi sa masse salariale, le club catalan a prêté Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid. En parallèle, Luuk de Jong a lui posé ses valises au Camp Nou. Prêté avec option d’achat par le FC Séville, le buteur de 31 ans vient ainsi agrandir la colonie néerlandais au Barça où il retrouvera notamment un certain Memphis Depay à la pointe de l’attaque. Cette saison, De Jong sera donc Blaugrana. Et après ?

« Si je travaille bien cette saison… »