Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros transfert est déjà assuré pour Coutinho...

Publié le 10 juin 2020 à 15h30 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone semble toujours tenter de se séparer de Philippe Coutinho la saison prochaine, les prétendants semblent se bousculer pour sa signature la saison prochaine. Explications.

Une chose semble sûre pour la saison prochaine du côté du FC Barcelone : Philippe Coutinho ne devrait pas porter la tunique Blaugrana . Prêté jusqu’à la fin de la saison du côté du Bayern Munich, l’international brésilien ne devrait pas être conservé par le Bayern Munich, qui disposait pourtant d’une option d’achat de 120M€ rattachée à son prêt. De retour au Barça lors du prochain mercato estival, Coutinho ne devrait pas être conservé, et la Premier League resterait sa piste privilégiée…

Le Barça change de cap

Si le FC Barcelone souhaitait vendre Philippe Coutinho à prix d’or, les dirigeants Blaugranas pourraient changer de cap. En effet, comme révélé par Sport , un échange pourrait finalement être accepté par la direction Barcelonaise pour faciliter le départ de Philippe Coutinho. Désormais, la mission du Barça serait de négocier avec Chelsea et Tottenham, les deux clubs apparemment les plus avancés dans ce dossier, pour faciliter le départ de l’ailier brésilien. Cependant, les deux clubs de Premier League préconiseraient surtout une transaction du même type que celle effectuée par le Bayern Munich cette saison : un prêt d’une saison, assorti d’une option d’achat. Une perspective qui n’enchanterait pas le Barça, qui serait déjà en quête de liquidités pour la saison prochaine et pour préparer les autres gros dossiers de son mercato…

Newcastle dans le coup ?