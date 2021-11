Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Busquets s’enflamme pour le retour de Daniel Alves !

Publié le 13 novembre 2021 à 21h30 par A.C.

Cinq ans après son départ, Daniel Alves a fait son grand retour au FC Barcelone, sous la demande de Xavi.

On ne parle que de lui en Catalogne. Après être parti à la Juventus, puis au Paris Saint-Germain et avoir abordé ce qui semblait être un début de fin de carrière à Sao Paulo, Daniel Alves a décidé de revenir au FC Barcelone. C’est Xavi qui aurait réclamé son recrutement et à 38 ans, le latéral droit est aux anges après avoir retrouvé le Barça. « Presque 5 ans à se battre comme un fou pour arriver à ce moment. Je ne savais pas que cela durerait si longtemps, je ne savais pas que ce serait si dur, mais je savais au fond de mon cœur et au fond de mon âme que ce jour viendrait » a écrit le joueur, sur son compte Instagram . « Je reviens à la maison d'où je ne suis jamais parti et comme je l'ai dit avant de partir, je suis l'un des vôtres, je ne sais pas combien de temps ce rêve va durer, mais laissez-le être éternel tant qu'il dure ! À bientôt là où cela me passionne le plus, avec le même enthousiasme que la première fois et avec la même envie d'aider à reconstruire LE MEILLEUR CLUB DU MONDE ». On devra toutefois attendre le mois de janvier avant de le voir sur le terrain, à cause du règlement FIFA.

« Je sais à quel point il est professionnel et je suis donc persuadé qu’il apportera énormément à l’équipe »