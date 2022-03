Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Busquets prend position pour ces deux dossiers brûlants de Laporta !

Publié le 31 mars 2022 à 11h00 par A.M.

Alors que les discussions se poursuivent pour les prolongations de Gavi et Ronald Araujo, Sergio Busquets leur conseille de rester au FC Barcelone.

D'ici l'été prochain, Joan Laporta aura du pain sur la planche. En plus de devoir s'occuper du renouvellement de l'effectif avec un recrutement important déjà espéré, le FC Barcelone doit gérer les cas Gavi et Ronald Araujo dont les contrats s'achèvent en juin 2023. Et pour cause, s'ils ne prolongent pas, il faudra envisager une vente cet été afin d'éviter un départ libre dans un an. Et les prétendants sont déjà à l'affût. Toutefois Sergio Busquets leur envoie un énorme message pour leur avenir.

«Ils ne seront nulle part ailleurs comme ici»