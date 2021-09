Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Burofax, Messi… La nouvelle bombe de la presse espagnole !

Publié le 5 septembre 2021 à 9h30 par Th.B.

Alors que Lionel Messi a quitté le FC Barcelone non sans émotion devant la presse le 8 août dernier, la légende vivante blaugrana a voulu plier bagage en 2020 par le biais d’un burofax grâce à la rupture de son contrat via une clause qui était incluse dans son engagement. Mundo Deportivo a mis la main sur ce document.

À la toute fin du mois d’août 2020, Lionel Messi prenait tout le monde par surprise en émettant le souhait de quitter le FC Barcelone par l’intermédiaire de l’envoi d’un burofax à ses dirigeants, une année avant l’expiration de son contrat en juin 2021 par le biais d’une clause lui permettant de résilier son contrat de manière unilatérale. S’en est suivi un rassemblement des fans devant le Camp Nou dans la foulée afin de protester et de se recueillir du potentiel départ de la légende vivante du FC Barcelone. Néanmoins, l’ancienne administration culé alors dirigée par Josep Maria Bartomeu avait fait front en refusant une telle option pour la simple et bonne raison que la date butoir de cette clause était fixée 10 juin 2020.

« J'exprime ma volonté de mettre fin à mon contrat de travail de footballeur professionnel avec effet au 30 août 2020 »