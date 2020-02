Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Beckham ne lâche rien pour Messi et Cristiano Ronaldo !

Publié le 29 février 2020 à 6h30 par Th.B.

Alors que son Inter Miami va connaître sa première saison en Major League Soccer, David Beckham a profité d’une interview sur les terres américaines pour lancer un nouvel appel du pied à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Et si Lionel Messi et Cristiano Ronaldo finissaient par jouer ensemble… de l’autre côté de l’Atlantique ? Respectivement sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2021 et avec la Juventus jusqu’à l’été 2022, l’Argentin et le Portugais figureraient sur la liste prioritaire de David Beckham. Ayant fondé sa franchise en Major League Soccer, les portes de l’Inter Miami sont ouvertes à Messi et Cristiano Ronaldo.

« Si on peut les avoir, super »