Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu a-t-il voulu rassurer Griezmann ?

Publié le 10 juillet 2020 à 23h30 par La rédaction

En affirmant publiquement que le retour de Neymar n’aurait pas lieu, Josep Maria Bartomeu a-t-il souhaité rassurer Antoine Griezmann ? Analyse.

Dans son édition du jour, le journal l’Equipe apporte des précisions au sujet de la déclaration forte tenue par le président Josep Maria Bartomeu sur le dossier Neymar, clôturant très clairement l’éventualité de son retour : « Neymar ? C'est très peu probable parce que la situation économique est très compliquée dans les grands clubs ». Selon l’Equipe , avec cette sortie, le président blaugrana a avant tout souhaité rassurer Antoine Griezmann, à un moment où son nom revenait régulièrement dans le cadre d’un échange avec Neymar. En parallèle de la réunion tenue avec le clan Griezmann en début de semaine, le président blaugrana a tenu à conforter très clairement le Français.

Autre lecture possible

Si tout cela apparaît tout à fait plausible et cohérent, un autre angle de vue pourrait aussi être apporté. En effet, c’est peut-être surtout parce qu’il a compris qu’il ne parviendrait pas à faire changer le Français d’avis sur un éventuel départ, et qu’en conséquence le retour de Neymar devenait impossible, que Bartomeu a tranché et décidé de miser sur le Français, quitte à jeter une nouvelle pierre dans le jardin de Messi…