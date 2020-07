Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce terrible constat sur l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 10 juillet 2020 à 23h00 par H.G.

Alors que l’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone s’écrit en pointillés ces derniers jours, un candidat à l’élection présidentielle du club catalan en 2021 n’a pas manqué d’afficher son inquiétude face à la situation contractuelle de l’attaquant argentin.

Et si Lionel Messi quittait le FC Barcelone en 2021 au terme de son contrat ? Impensable il y a quelques semaines, ce scénario a pris de l’ampleur ces derniers jours après des informations publiées par la Cadena SER annonçant que celui qu’on surnomme La Pulga aurait pris la décision d’interrompre les négociations pour le renouvellement de son bail. Les raisons justifiant ce revirement de position seraient multiples, allant de sa lassitude après les mauvais résultats du Barça à ses relations conflictuelles avec la direction du club catalan, en passant par son énervement de voir son nom être fréquemment cité dans la presse catalane pour justifier les contre-performances du FC Barcelone et les erreurs de recrutement. Lionel Messi pourrait donc quitter librement son club de toujours dans un an, une situation qui inquiète grandement Víctor Font, candidat à l’élection présidentielle des Blaugrana en 2021.

« Une situation très grave »