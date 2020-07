Foot - Mercato - Milan AC

Mercato : Zlatan Ibrahimovic en rajoute une couche pour son avenir !

Publié le 10 juillet 2020 à 21h40 par La rédaction

En fin de contrat avec l’AC Milan dans quelques semaines, Zlatan Ibrahimovic prolongera-t-il avec le club italien ? Après des prestations intéressantes malgré son âge avancé, le Suédois a évoqué son avenir à sa façon.