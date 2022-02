Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang s’explique pour le Real Madrid !

Publié le 4 février 2022 à 0h30 par T.M.

Alors que Pierre-Emerick Aubameyang s’est engagé avec le FC Barcelone, certains de ses anciens propos sur le Real Madrid sont ressortis. Le Gabonais a alors apporté des précisions à ce sujet.

Pierre-Emerick Aubameyang n’était plus en odeur de sainteté à Arsenal. Cet hiver, le Gabonais a alors été libéré de son contrat et il a fini par s’engager avec le FC Barcelone, qui était à la recherche d’un 9. Désormais, l’ancien de l’ASSE va donc porter les couleurs blaugrana, mais il y a quelques temps, Aubameyang affichait plutôt son rêve de jouer… pour le Real Madrid. « J’ai fait la promesse à mon grand-père qui est décédé, quand j’étais plus jeune, qu’un jour je jouerai au Real Madrid. Ça me tient à cœur de réussir ça », avait notamment expliqué.

« Je veux juste jouer pour le Barça »