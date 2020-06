Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Neymar, le Barça pourrait vivre un nouveau Cauchemar !

Publié le 9 juin 2020 à 3h45 par A.M.

Trois ans après avoir vu filer Neymar pour 222M€ au PSG, soit le montant de sa clause libératoire, le FC Barcelone voit une menace similaire se profiler avec Ansu Fati. Explications.

Durant l'été 2017, l'impensable s'est produit. Le Paris Saint-Germain, frustré par l'humiliation subie contre le FC Barcelone et la fameuse remontada , décide de frapper un très gros coup en s'offrant Neymar sans que les Catalans ne puissent rien faire. Et pour cause, le PSG a levé la clause libératoire incluse dans le contrat de Neymar et fixée à 222M€. Une opération que tout le monde pensait impossible mais que les Parisiens ont rendu possibles. Et visiblement, le Barça n'a pas encore appris de ses leçons et se retrouve en grand danger pour Ansu Fati.

La clause libératoire d'Ansu Fati n'effraie pas MU