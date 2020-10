Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ansu Fati, digne successeur de Lionel Messi ?

Publié le 16 octobre 2020 à 5h00 par T.M.

Avec l’avenir incertain de Lionel Messi, le FC Barcelone pourrait bien le remplacer à l’avenir par Ansu Fati, à la fois sur le plan sportif… mais aussi d’un point de vue salarial.

Lors du dernier mercato, Lionel Messi n’avait pas caché ses envies de partir. Souhaitant passer à autre chose, l’Argentin est finalement resté au FC Barcelone pour ne pas entrer dans un bras de fer avec son club. Il n’empêche que l’avenir de La Pulga est incertain puisque son contrat expire en juin prochain. Messi pourrait donc quitter le Barça d’ici quelques mois et le club catalan va donc devoir se faire à la vie sans le sextuple Ballon d’Or plus rapidement que prévu. Comment oublier Lionel Messi ? Telle est la question qui trotte dans l’esprit des socios depuis plusieurs mois déjà. Alors qu’Ansu Fati est en train d’exploser au Camp Nou, le crack de 17 ans a tout pour devenir le futur leader du projet barcelonais.

Ansu Fati, le futur Messi ?