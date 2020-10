Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : A peine parti, il a déjà hâte de retrouver le Barça !

Publié le 13 octobre 2020 à 1h00 par A.C.

Transféré à la Juventus cet été, Arthur semble déterminé à retrouver son ancien club du FC Barcelone.

Ça a été l’un des gros dossiers de ce mercato. Deux ans après son arrivée, Arthur a quitté le FC Barcelone pour près de 70M€, direction la Juventus... alors que Miralem Pjanic est parti dans le sens inverse, pour 60M€, afin de poser ses valises en Catalogne. Le départ du Brésilien du Barça ne s’est toutefois pas fait dans les meilleures circonstances. Sport avait en effet annoncé qu’une procédure judiciaire avait été engagée par le Barça contre son propre joueur, qui refusait de revenir s’entrainer après le confinement du au COVID-19.

Des retrouvailles sous haute tension entre Arthur et le Barça ?