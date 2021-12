Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tuchel va plomber les plans de Xavi pour cet hiver !

Publié le 23 décembre 2021 à 19h30 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone serait sur les traces de plusieurs éléments de l'effectif de Chelsea, Thomas Tuchel ne semblerait pas être enclin à se séparer du moindre joueur cet hiver.

Joan Laporta compterait se servir du prochain mercato hivernal pour renforcer l'effectif de Xavi. Depuis l'arrivée de technicien espagnol sur le banc du FC Barcelone le 6 novembre dernier, le club culé n'est pas parvenu à se sortir de sa crise sportive. En effet, le Barça a depuis été éliminé de la Ligue des champions et pointe aujourd'hui à une décevante 7e place en Liga. Ainsi, Xavi se serait mis en quête de renforts sur le marché des transferts, en visant notamment plusieurs joueurs de Chelsea, à savoir Hakim Ziyech, Timo Werner, Andreas Christensen et César Azpilicueta. Néanmoins, Thomas Tuchel ne compterait pas faire de cadeau aux Blaugrana ...

Tuchel ne veut aucun départ cet hiver

Xavi semble donc avoir un faible pour l'effectif de Chelsea. Néanmoins, selon les informations du London Evening Standard , Thomas Tuchel serait réticent à l'idée d'enregistrer des départs au mois de janvier prochain. Cela serait notamment le cas pour Hakim Ziyech et Timo Werner. L'ancien entraîneur du PSG préfèrerait attendre le mercato d'été pour éventuellement se séparer des deux joueurs offensifs. En ce qui concerne Andreas Christensen et César Azpilicueta, Thomas Tuchel devrait pouvoir compter sur le soutien de ses dirigeants...

Christensen et Azpilicueta prolongés... en attendant Koundé ?