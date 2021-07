Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Clément Lenglet a tranché pour son avenir !

Publié le 24 juillet 2021 à 9h00 par La rédaction mis à jour le 24 juillet 2021 à 9h01

Encore sous contrat jusqu'en 2026 avec le Barça, Clément Lenglet serait tout de même poussé vers la sortie par le FC Barcelone. Pour autant, le Français ne rendrait pas la tâche facile à Joan Laporta.

Joan Laporta souhaiterait toujours dégraisser au sein du Barça. En proie à des problèmes économiques, le président catalan voudrait grandement alléger sa masse salariale afin de soulager les finances du club culé. De plus, la prolongation de contrat de Lionel Messi tarde à se concrétiser. Pour remédier à cela, Joan Laporta envisagerait un grand ménage au sein de l'effectif blaugrana . Après une saison compliquée sous les couleurs du FC Barcelone, Clément Lenglet ne serait plus désiré du côté de la Catalogne...

Lenglet veut rester au Barça