Mercato - Barcelone : Une grosse décision de Griezmann pour son avenir ?

Publié le 19 juillet 2021 à 22h00 par La rédaction

Alors que le dossier Griezmann est au point mort, la volonté du Français de retourner à l'Atlético de Madrid pourrait encore relancer les discussions.

Le FC Barcelone souhaite se séparer d'Antoine Griezmann. Alors que la prolongation de Lionel Messi tarde à être officialisée faute de liquidités, les Blaugranas prospectent pour mettre un terme à l'expérience du Français en Catalogne. Malgré 13 buts et 7 passes décisives en Liga cette saison, les performances de Griezmann ne sont pas considérées comme suffisantes. Un retour à l'Atletico est évoqué.

Griezmann emballé par un retour à l'Atlético de Madrid