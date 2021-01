Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les vérités de cet indésirable sur sa relation avec Koeman !

Publié le 19 janvier 2021 à 1h30 par D.M.

En quête de temps de jeu, Carles Alena a été prêté par le FC Barcelone jusqu’à la fin de la saison à Getafe. Présenté à la presse ce lundi, le milieu de terrain espagnol est revenu sur son départ.

Formé à la Masia, Carles Alena n’est toujours pas parvenu à s’installer durablement dans l’équipe première. Agé de 23 ans, le joueur n’a pas réussi à se défaire de la concurrence au milieu de terrain et à s’imposer cette saison sous les ordres de Ronald Koeman. A la recherche de temps de jeu, Alena a décidé de quitter le FC Barcelone cet hiver. Prêté la saison dernière au Betis Séville, l’Espagnol a cette fois été cédé à Getafe jusqu’à la fin de la saison. Présenté à la presse ce lundi, le joueur est revenu sur son départ et sur son faible temps de jeu sous les ordres de Koeman.

« Je savais qu'il serait difficile de renverser la situation »