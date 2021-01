Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Pierre Ménès dubitatif après les débuts d'Islam Slimani !

Publié le 18 janvier 2021 à 23h20 par La rédaction

Pour combler le départ de Moussa Dembélé, l'OL s'est offert les services d'Islam Slimani, qui a fait ses premiers pas ce dimanche soir dans la défaite face à Metz (0-1). Des débuts poussifs, mais normaux selon Pierre Ménès.