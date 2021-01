Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une offensive de Pablo Longoria pour un joueur de Ligue 1 ? La réponse !

Publié le 18 janvier 2021 à 22h45 par Th.B.

Alors qu'Arkadiusz Milik devrait débarquer à l’OM dans les prochaines heures, Gaëtan Laborde n’aurait pas été concrètement approché par le directeur du football Pablo Longoria. Néanmoins, l’attaquant de Montpellier ne prendrait pas la direction de la Premier League pour autant.

Et si Gaëtan Laborde signait à l’OM ? Ces derniers temps, le nom de l’attaquant de Montpellier a été lié à l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria scrutant le marché afin de boucler l’arrivée d’un buteur au cours de ce mercato hivernal. À en croire les dernières informations, Arkadiusz Milik serait cependant l’heureux élu et un accord total entre l’OM et le Napoli ne serait plus qu’une question d’heures. Piste activée par Longoria, Laborde est plutôt annoncé du côté de West Ham qui aurait dégainé une belle offre de 18M€ pour s’attacher les services de l’avant-centre de Montpellier. Cependant, que ce soit West Ham ou l’OM, ce serait silence radio.

Laurent Nicollin assure qu’aucune offre n’a été formulée pour Gaëtan Laborde