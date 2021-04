Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Bras de fer entamé avec Barcelone pour une pépite ?

Publié le 28 avril 2021 à 10h00 par La rédaction

En fin de contrat avec Villarreal, le jeune gardien prometteur Marc Vidal serait suivi par le Real Madrid et le FC Barcelone.

Alors que le mercato estival 2021 s'annonce relativement agité, les clubs vont chercher à recruter malin et flairer les bonnes affaires. Cet été, plusieurs joueurs sont en fin de contrat comme chaque année et les clubs tenteront de mettre la main sur les meilleurs d'entre eux. Et parmi les joueurs libres au 30 juin prochain, on trouve Marc Vidal. Le portier de Villarreal B arrive au terme de son engagement avec le Sous-Marin Jaune et a tapé dans l'oeil des plus grands d'Espagne.

Le Real et le Barça à la lutte