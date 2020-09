Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Wesley Fofana, les raisons de ses envies de départ

Publié le 12 septembre 2020 à 4h45 par T.M.

Coup de tonnerre à l’ASSE, Wesley Fofana songe réellement à faire ses valises cet été. Le crack des Verts en a d’ailleurs dit plus sur ses envies d’ailleurs.

Ce jeudi, en conférence de presse, Claude Puel a rassuré plus d’un supporter de l’ASSE, annonçant que Wesley Fofana ne partirait pas à l’occasion de ce mercato estival. Le tremblement de terrain est finalement arrivé quelques heures plus tard. En effet, à l’occasion d’un entretien accordé au journal L’Equipe , le défenseur central de 19 ans a pris tout le monde de court en annonçant qu’il souhaitait bel et bien quitter l’ASSE, disposant notamment d’une offre très intéressante de la part de Leicester. « Ma décision est prise : j'accepte une offre. Celle de Leicester ? Oui. J'ai toujours rêvé de jouer en Angleterre », a concédé Fofana.

« Je serais fou de dire non à Leicester »