Mercato - ASSE : Une pépite de Puel lui jouerait un terrible coup !

Publié le 20 avril 2021 à 1h30 par La rédaction

Si l’ASSE devrait officialiser les prolongations de quelques joueurs dans les prochains jours, d’autres pourraient poser quelques problèmes au club stéphanois. Stefan Bajic est l’un d’eux. En effet, le gardien aurait fixé des exigences salariales trop hautes pour les dirigeants des Verts quant à une éventuelle extension de bail.

L’ASSE voit quelques dossiers se compliquer en vue de la saison prochaine. Si certains joueurs devraient prolonger dans très peu de temps avec les Verts , d’autres pourraient faire leurs valises dès cet été. Aïmen Moueffek en ferait partie. Le joueur possède une belle côte sur le marché des transferts et est courtisé par quelques clubs en Europe notamment le Napoli ou encore Wolverhampton. De plus, il refuse d’étendre son bail avec le club stéphanois pour le moment. Pourtant, ce n’est pas la volonté des dirigeants qui manque. Et pour ne pas arranger les affaires de Claude Puel, d’autres joueurs pourraient également poser problème à Saint-Etienne.

Des exigences salariales trop importantes pour Bajic