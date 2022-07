Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un nouveau candidat pour la vente de l'ASSE ?

Publié le 4 juillet 2022 à 19h15 par Hugo Chirossel

Alors que tout semblait réglé entre l’ASSE et David Blitzer, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont finalement mis un terme aux négociations. Le club quant à lui reste à vendre, et un nouveau prétendant vient d’être révélé. Le groupe Accor serait venu aux renseignements avec l’idée de s’implanter dans le Forez.

Roland Romeyer et Bernard Caïazzo cherchent toujours preneur. Les deux dirigeants de l’ASSE n’ont pas perdu espoir concernant la vente du club, malgré l’échec des négociations avec David Blitzer. Alors que tout semblait en bonne voie, l’Américain a souhaité revoir son offre de rachat à la baisse, ce qui n’a pas plu aux Verts qui n’ont finalement plus donné de réponse.

Le groupe Accor est venu aux renseignements

Mais l’espoir de voir arriver un nouveau propriétaire n’est pas mort pour autant à l'ASSE. D’après les informations de But! Saint-Etienne , le groupe hôtelier Accor serait récemment venu aux renseignements pour les Verts. Pas d’offre pour le moment, seulement une prise d’information concernant les modalités de rachat de l'ASSE.

Pas d’autres pistes